На АВТОВАЗе продолжают заболевать коронавирусом

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:42:47+03:00

Еще у двух человек среди сотрудников нашли инфекцию

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На тольяттинском АВТОВАЗе коронавирусом заболели еще два человека. На 20 июня число таких сотрудников, у которых тесты оказались положительными, достигло 18. За сутки оно увеличилось на два. Об этом сообщает профсоюзная организация АВТОВАЗа.

На карантине продолжают находиться 17 человек. Всего же в Тольятти в активной фазе заболевания находятся 635 человек, с начала пандемии заболели более 1000 человек.

Горожан и сотрудников завода просят максимально поберечь себя: следить за своей температурой, соблюдать правила личной гигиены, носить маски.

- Если у вас появились симптомы и признаки ОРВИ - оставайтесь дома вызывайте врача и старайтесь не допускать контактов с другими людьми или минимизировать их, - просят сотрудников завода.

Особенно просят позаботиться о пожилых родственниках, для которых болезнь особенно опасна из-за сопутствующих возрасту заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU