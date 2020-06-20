2020-06-20T11:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще 67 человек заболели коронавирусом

Стало известно число заболевших коронавирусом в Самарской области на 20 июня
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Число зараженных растетЧисло зараженных растетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе сообщили число заболевших коронавирусом в Самарской области на 20 июня. Всего добавилось 67 заболевших в регионе, это меньше, чем накануне. Новых смертей нет, зато выздоровели еще 86 человек. Это средние по стране результаты.

Пока невозможно определить падает или растет заболеваемость коронавирусом в Самарской области. Результаты меняются каждый день. Однако коэффициент заболеваемости в регионе ниже, чем в среднем по стране и лучше, чем у многих соседей. Также низок и коэффициент смертности - в 1,5 раза ниже, чем в ПФО в среднем.

Сегодня в Самарской области действует ряд ограничений, но они уже не кардинальные. С понедельника открываются торговые центры, сейчас уже можно гулять в парках, заниматься спортом на открытых пространствах.

Среди лидеров по заболеваемости три города. Самара, Тольятти и Сызрань наиболее эпидемиологически опасны, но это и неудивительно, здесь самая большая плотность населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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