Под Тольятти на Волге нашли плывущее нефтяное пятно

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:30:59+03:00

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Под Тольятти на Волге неравнодушные жители обнаружили и сняли на видео плывущее по течению нефтяное пятно. Такой удар по экологии им не понравился - масляное пятно немаленьких размеров и в реке ему точно не место.

- Мы обратились в МЧС и ЕДДС. По одному из обращений, пообещали разобраться. По второму стали уверять, что это норма - бывает частичная потеря топлива с баржи. Пятно скорее всего унесло течением и оно где-то под Самарой, - рассказали активисты.

Сейчас они надеются, что специалисты все е разберутся с путешествующим топливом и сделают так, чтобы экологии не был нанесен ущерб. Такие разливы вредной жидкости очень опасны для волжской экосистемы, ведь в результате могут погибнуть растения и рыбы, которые задохнутся или отравятся нефтепродуктами.

Жители разместили эту информацию во всех социальных сетях, чтобы достучаться до людей, принимающих решение. Напомним, что любой человек, заметивший возможный разлив нефтепродуктов, может пожаловаться по номеру 112, донести информацию до местной администрации. Если пострадала рыба, можно обратиться в Рыбнадзор.

По Волге дрейфует нефтяное пятно.

ИСТОЧНИК KP.RU