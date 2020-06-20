Стало известно, где и как заболели коронавирусом 20 июня еще 67 человек в Самарской области

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:59:25+03:00

Появилась информация о том, где живут и как заразились коронавирусом 20 июня в Самарской области еще 67 человек

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Стали известны подробности, как заболели коронавирусом еще 67 человек в Самарской области 20 июня. Большая часть зараженных опять в Самаре - 41 человек. 8 из них контактировали с теми, кто заболел раньше. Четверо контактных в Сызрани, здесь заболели всего шесть человек. 10 зараженных за сутки в Тольятти - среди них два контактных.

38 зараженных коронавирусом нашли стандартно: обследуя тех, кто уже боле ОРВИ и пневмонией. А еще 14 человек проходили профосмотр и узнали про себя неприятную правду.

Всего на данный момент в Самарской области зафиксировали с самого начала пандемии 4250 человек зараженных коронавирусом. Больше половины - 2196 человек уже выздоровели.

Новых смертей в регионе нет уже второй день - всего же скончались 53 человека. Коэффициент летальности в региона 1,26, это на 0,4 пункта ниже, чем по стране.

Кроме трех крупных городов, 20 июня по 1 больному нашли в Жигулевске, Волжском районе, Кинельском районе, Сергиевском районе, Ставропольском районе. Три человека заболели в Новокуйбышевске - в этом небольшом городе на данный момент 150 заболевших. В Самаре 1843 пациента с самого начала сдали положительные тесты. Увидеть более подробную информацию можно на интерактивной карте.

Напомним, на данный момент в регионе действует масочный режим и ряд ограничений. До сих пор не работают рестораны и фитнес-центры, развлекательные заведения, кинотеатры. В понедельник открываются торговые центры. С 3 июля будут разрешены речные прогулки и экскурсии на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU