2020-06-20T12:21:35+03:00
Общество

В Уфе нашли тело ребенка, который загадочно пропал с отцом и братом

Отца с детьми восемь месяцев назад искали и в Самарской области. Теперь ясно, что произошла трагедия
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Пропавший в Уфе мальчик найден мертвымПропавший в Уфе мальчик найден мертвым
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В Уфе нашли тело ребенка, который восемь месяцев назад таинственно пропал вместе со своим отцом. Об этом сообщает КП-Уфа. Артем Махов загадочно исчез с двумя сыновьями. Жена рассказывала, что была намерена разводиться и говорила об этом мужу. После этого и случилась эта странная история. Мужчина после ссоры с супругой в октябре взял детей и сел в машину, доехал до садового товарищества и затем его следы теряются.

Отца и детей искали в Башкирии, а также в Самарской и Оренбургской областях. Затем поиски прекратили - было понятно, что случилось нечто странное. И вот теперь тело старшего ребенка обнаружили в реке Уфимка. Нашел мальчика рыбак. До этого спасатели говорили, что если бы пропавшие люди утонули, их бы давно нашли.

Пока непонятно, что именно случилось и где второй ребенок - 5-летний мальчик - и сам Артем. Во всем предстоит разобраться следователям, может быть, новые обстоятельства сдвинут дело с мертвой точки. До этого основной версией было, что Артем прячется где-то с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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