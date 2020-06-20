В Самарской области директор украла 11 тыс рублей у своей компании

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:31:32+03:00

Теперь женщине грозит даже лишение свободы на срок до шести лет

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В Красноярском района директор одного из акционерных общество попалась на краже. Она решила позаимствовать из торгового зала компании, где трудилась, почти 11 тысяч рублей. Поступок довольно странный, так как непонятно, как женщина собиралась скрыть недостачу.

В любом случае, директору не повезло. Факт присвоения денег выявили сотрудники группы экономической безоспасности и борьбы с коррупцией местной полиции. С женщиной побеседовали и она призналась во всех грехах.

Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело за присвоение или растрату денег с использованием служебного положения. Предстоит провести расследование, затем дело передадут в суд. Нарушительнице может грозить до шести лет лишения свободы. Но сыграть на руку виновнице переполоха может тот факт, что она полностью признала вину.

ИСТОЧНИК KP.RU