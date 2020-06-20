В Тольятти пьяница за рулем может отправиться за решетку

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:43:27+03:00

Мужчина уселся за руль пьяным уже не в первый раз

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В Тольятти задержали пьяного мужчину за рулем. Сотрудникам ГИБДД о возможном нарушении сообщили очевидцы. Лада Гранта ехала по улице Татищева крайне неуверенно. Так и получилось: когда машину остановили, оказалось, что 32-летний мужчина за рулем пьян.

Вскоре выяснилось, что водитель - любитель покататься на автомобиле в состоянии опьянения. Весной он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции и его на год и шесть месяцев в мировом суде лишили права управления транспортным средством.

Впрочем, это не помешало ему не только сесть за руль, но и снова выпить перед этим.

Теперь на горе-водителя возбудили уголовное дело, ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. И это верно: пьяный человек за рулем представляет огромную опасность для окружающих. Сейчас вся страна обсуждает актера Михаила Ефремова, устроившего пьяную аварию в которой погиб человек. По статистике из-за пьяных на дороге люди гибнут и попадают в больницу чуть ли не каждый день. Поэтому к таким правонарушениям у полиции особенное внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU