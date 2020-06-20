2020-06-20T13:55:46+03:00
Общество

Генеральная репетиция Парада Победы - 2020 в Самаре прошла успешно

По результатам генеральной репетиции Парада Победы - 2020 в Самаре 24 июня состав готов к торжественному маршу [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Прошла генеральная репетиция ПарадаПрошла генеральная репетиция ПарадаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре завершилась генеральная репетиция Парада Победы - 2020, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Результатами командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин остался доволен и вынес вердикт: военнослужащие готовы к тожественному мероприятию.

По площади в генеральной репетиции прошли и военные, и более 50 единиц военной техники. В авиапараде приняли участие три Ми-8, пять Ми-2, два МиГ-31 и 2 Су-34. Во время парада на площади проедет танк Т-34 с надписью "На Берлин", он возглавит колонну техники.

Парад Победы 24 июня будет посвящен 75-летию Победы. Из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на июнь. В этот раз он точно пройдет. Санитарные требования соблюдаются неукоснительно: подразделения войск РХБ проводят дезинфекцию площади, всей техники, военнослужащим делают тесты на коронавирус, за ними постоянно наблюдают медики. У личного состава есть перчатки, маски и антибиотики. В масках военные и маршируют по площади.

Напомним, что 24 июня пройдет не только парад, но и салют в 22.30 на набережной около Ладьи. Как будет организован пропуск зрителей, станет известно позднее.

Генеральная репетиция Парада Победы - 2020 в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре гроза бушевала 9,5 часов
На самарские пляжи привозят песок. Показываем, как это происходит
В Самаре двух детей спасли от коронавируса
Жена самарского олигарха в хиджабе шокировала подписчиков
В Тольятти водитель Пежо чуть не отправил на тот свет мотоциклиста
Генеральная репетиция Парада Победы - 2020 в Самаре прошла успешно
В Тольятти пьяница за рулем может отправиться за решетку
В Самарской области директор украла 11 тыс рублей у своей компании
В Самарской области из-за жары объявили желтый уровень опасности
Николай Ренц: "Сотням медиков пришлось учиться правильно надевать защиту"
В Уфе нашли тело ребенка, который загадочно пропал с отцом и братом
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 20 июня еще 67 человек в Самарской области
Под Тольятти на Волге нашли плывущее нефтяное пятно
В Самарской области еще 67 человек заболели коронавирусом
На АВТОВАЗе продолжают заболевать коронавирусом
Бывший капитан "Крыльев Советов" назвал команду карикатурой
В Самаре введут запрет на продажу алкоголя