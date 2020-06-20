Генеральная репетиция Парада Победы - 2020 в Самаре прошла успешно

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:55:46+03:00

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В Самаре завершилась генеральная репетиция Парада Победы - 2020, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Результатами командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин остался доволен и вынес вердикт: военнослужащие готовы к тожественному мероприятию.

По площади в генеральной репетиции прошли и военные, и более 50 единиц военной техники. В авиапараде приняли участие три Ми-8, пять Ми-2, два МиГ-31 и 2 Су-34. Во время парада на площади проедет танк Т-34 с надписью "На Берлин", он возглавит колонну техники.

Парад Победы 24 июня будет посвящен 75-летию Победы. Из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на июнь. В этот раз он точно пройдет. Санитарные требования соблюдаются неукоснительно: подразделения войск РХБ проводят дезинфекцию площади, всей техники, военнослужащим делают тесты на коронавирус, за ними постоянно наблюдают медики. У личного состава есть перчатки, маски и антибиотики. В масках военные и маршируют по площади.

Напомним, что 24 июня пройдет не только парад, но и салют в 22.30 на набережной около Ладьи. Как будет организован пропуск зрителей, станет известно позднее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/786026" frameborder="0"></iframe> Генеральная репетиция Парада Победы - 2020 в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU