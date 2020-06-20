В Тольятти водитель Пежо чуть не отправил на тот свет мотоциклиста

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:04:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти в пятницу около пяти часов вечера в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Они ехали по Автозаводскому шоссе, держались в своем ряду. Но в какой-то момент автомобилист на Пежо решил перестроиться и не подумал, что нужно уступить дорогу соседям.

- Он не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Сузуки". В итоге ДТП пострадали 32-летний водитель мотоцикла и его пассажир, их доставили в больницу, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

За рулем Пежо находился 39-летний мужчина. Что именно произошло, почему он был так не аккуратен, еще предстоит выяснить полицейским. Сейчас ведется расследование и затем эксперты вынесут свое заключение и отметят, кто виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU