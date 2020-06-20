2020-06-20T15:09:13+03:00
Общество

Жена самарского олигарха в хиджабе шокировала подписчиков

Ксения Царицына хотела похвастаться новым луком, но вызвала ожесточенные препирательства
Анастасия МЫШКИНА
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Модель облачилась в хиджаб и шокировала пописчиковМодель облачилась в хиджаб и шокировала пописчиков
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Горячие споры в своем инстаграме сумела вызвать жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына. Она примерила хиджаб и продемонстрировала, как у нее удается в нем вкушать яства за столом. В комментарии к видео женщина написала:

- Так прекрасно надеть это восхитительное платье.

Этот пост вызвал у подписчиков очень разноплановые чувства. Кто-то по привычке написал Ксении, что она прекрасна. Другие возмутились неуважением к религии: мол, в других постах дама предстает в купальниках, так имеет ли она сейчас право носить хиджаб? Сама Ксения уверила, что уважает местную религию (Ксения с мужем живет в ОАЭ) и не видит в своем фото и видео ничего предосудительного.

Нашлись и те, кто осудил восхищение Ксении этой одеждой. Они напомнили, что подобная форма закрытого одеяния для арабских женщин - это ограничение их свободы. Соответственно, восхищаться тут нечем, а лучше помочь тем, кто борется за права женщин в исламе.

- Восхитительная одежда? Скажите это тем женщинам, которых заставляют ее носить, не давая права на выбор, - возмутилась одна из подписчиц.

- Большинство этих женщин заставляют носить подобную одежду. Пожалуйста, поддержите иранских леди, которых арестовывают за их мнения, за борьбу против притеснений, - написали в другом ответе.

Также подписчиц заинтересовало, насколько удобно есть в такой одежде и с полностью закрытым лицом. Зачем так Ксения оделась в этот раз непонятно. В сторис она также выложила видео, где они едут в таких нарядах вместе с подругой. Возможно, ей довелось посетить официальное мероприятие.

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Ксения Царицына восхитилась хиджабом. Но это оценили не все
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ИСТОЧНИК KP.RU

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