Жена самарского олигарха в хиджабе шокировала подписчиков
Горячие споры в своем инстаграме сумела вызвать жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына. Она примерила хиджаб и продемонстрировала, как у нее удается в нем вкушать яства за столом. В комментарии к видео женщина написала:
- Так прекрасно надеть это восхитительное платье.
Этот пост вызвал у подписчиков очень разноплановые чувства. Кто-то по привычке написал Ксении, что она прекрасна. Другие возмутились неуважением к религии: мол, в других постах дама предстает в купальниках, так имеет ли она сейчас право носить хиджаб? Сама Ксения уверила, что уважает местную религию (Ксения с мужем живет в ОАЭ) и не видит в своем фото и видео ничего предосудительного.
Нашлись и те, кто осудил восхищение Ксении этой одеждой. Они напомнили, что подобная форма закрытого одеяния для арабских женщин - это ограничение их свободы. Соответственно, восхищаться тут нечем, а лучше помочь тем, кто борется за права женщин в исламе.
- Восхитительная одежда? Скажите это тем женщинам, которых заставляют ее носить, не давая права на выбор, - возмутилась одна из подписчиц.
- Большинство этих женщин заставляют носить подобную одежду. Пожалуйста, поддержите иранских леди, которых арестовывают за их мнения, за борьбу против притеснений, - написали в другом ответе.
Также подписчиц заинтересовало, насколько удобно есть в такой одежде и с полностью закрытым лицом. Зачем так Ксения оделась в этот раз непонятно. В сторис она также выложила видео, где они едут в таких нарядах вместе с подругой. Возможно, ей довелось посетить официальное мероприятие.
ИСТОЧНИК KP.RU