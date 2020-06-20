2020-06-20T15:36:54+03:00
Общество

На самарские пляжи привозят песок. Показываем, как это происходит

В Самару всего должны привезти 17,5 тыс тонн песка
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самару на пляж начали везти песокВ Самару на пляж начали везти песокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на пляж привезли первые порции песка. Обычно, это начинают делать раньше, но в этом году долго не снижался уровень воды в Волге. И вот наконец-то он достиг нужных отметок в 29 м и первые баржи пришли к самарскому пляжу. Всего на городские пляжи привезут 17,5 тыс тонн песка.

Баржи подходят к берегу по воде, затем автоматизированное устройство разгружает их и кучи песка возвышаются на берегу. Это вызывает обычно восторг у детей, которые постоянно бегают по этим песчаным горам. Следующий этап - разравнивание песка, чтобы он красивым слоем покрыл пляж на всей его протяженности.

В дальнейшем муниципальное предприятие будет заниматься порядком на пляжах: вывозить отсюда мусор, убирать с песка окурки и другой сор, который оставляют не слишком чистоплотные горожане.

При этом в администрации предупредили самарцев: пляжи официально еще не открыты. Действует режим повышенной готовности. Нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а не наслаждаться летом и не загорать на солнышке. Стоит отметить, что так считают не многие: на пляжах в Самаре очень много людей, это неудивительно при 30-градусной жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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