На самарские пляжи привозят песок. Показываем, как это происходит

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:36:54+03:00

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В Самаре на пляж привезли первые порции песка. Обычно, это начинают делать раньше, но в этом году долго не снижался уровень воды в Волге. И вот наконец-то он достиг нужных отметок в 29 м и первые баржи пришли к самарскому пляжу. Всего на городские пляжи привезут 17,5 тыс тонн песка.

Баржи подходят к берегу по воде, затем автоматизированное устройство разгружает их и кучи песка возвышаются на берегу. Это вызывает обычно восторг у детей, которые постоянно бегают по этим песчаным горам. Следующий этап - разравнивание песка, чтобы он красивым слоем покрыл пляж на всей его протяженности.

В дальнейшем муниципальное предприятие будет заниматься порядком на пляжах: вывозить отсюда мусор, убирать с песка окурки и другой сор, который оставляют не слишком чистоплотные горожане.

При этом в администрации предупредили самарцев: пляжи официально еще не открыты. Действует режим повышенной готовности. Нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а не наслаждаться летом и не загорать на солнышке. Стоит отметить, что так считают не многие: на пляжах в Самаре очень много людей, это неудивительно при 30-градусной жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU