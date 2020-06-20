2020-06-20T15:45:33+03:00
Общество

В Самаре гроза бушевала 9,5 часов

Такой рекорд погода поставила 45 лет назад
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области 45 лет назад зафиксировали самую длинную грозуВ Самарской области 45 лет назад зафиксировали самую длинную грозуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области 45 лет назад зафиксировали самую продолжительную за всю историю метеонаблюдений в этом регионе грозу. Она бушевала 9,5 часов без перерыва. Все это время гремел гром и сверкали молнии. Очевидцы вспоминают, что это выглядело как апокалипсис. Обычно гроза продолжается гораздо меньше по времени - около 1-2 часов.

В этом году, кстати, погода тоже удивляет горожан продолжительными и очень красивыми грозами. После каждой из них в социальных сетях появляется множество фото удивительных молний. А жители рассказывают, как им казалось, что из-за грома скоро разверзнутся небеса.

Кстати, самым дождливым в Самаре было лето 1961 года и лето 1976 года. Для Самарской области это не очень типичное явление, летняя пора у нас чаще бывает засушливой.

А какую самую страшную грозу в своей жизни помните вы? Боитесь молний или относитесь к ним равнодушно?

Кстати, очередное погодное явление ждет самарцев уже в воскресенье 21 июня. О возможной грозе жителей области предупредили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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