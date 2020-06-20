2020-06-20T19:56:39+03:00
Общество

На Самарскую область надвигается грозовой фронт с градом

Синоптики предупреждают, что в ближайшие два часа может начаться настоящий погодный апокалипсис
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Пока что в Самаре жарко и сухо, но погода может измениться в пару минутПока что в Самаре жарко и сухо, но погода может измениться в пару минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские синоптики предупреждают о том, что в ближайшие два часа в Самарской области может резко измениться погода. После дневной жары на регион движется грозовой фронт с градом, шквалистым ветром до 23 м/с и ливнем.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. Неблагоприятные метеорологические условия могут сохраняться ночью 21 июня, - прогнозируют синоптики.

При этом МЧС предупреждает и просит внимательно отнестись к опасности. Нужно держать под контролем детей, а если сильный ветер застанет вас на улице - не прятаться у стен домов, деревьев, плохо закрепленных конструкций.

Собственно говоря, в воскресенье погоду обещают не намного лучше. Кратковременный дождь и гроза возможны по всей области, облачность будет переменная, а ветер подует северный, он и принесет с собой похолодание. 30-градусной жары не повторится, температура будет около 22-24 градусов.

Грозы в этом году стали частыми гостями в Самарской области. Правда, пока что в областной столице ничего не предвещает столь глобального изменения погоды - небо чистое, воздух теплый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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