Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня 2020 года в Самаре: во сколько смотреть, когда начало

20 Июнь 2020 2020-06-20T22:58:18+03:00

Жители региона смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение в Самаре, узнали, когда оно начнется и когда будет его максимальная фаза

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21 июня 2020 года жители Самары, впрочем, как и жители многих других регионов России, смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Частные фазы этого интереснейшего астрономического явления можно будет наблюдать, если не помешает облачность. В клубе АстроСамара сообщают, что максимальная фаза затмения будет в 0,17 - а это больше, чем было в 2018 году. Фаза - это значение, доля диаметра Солнца, который закроет Луна. Луна закроет 9,1% Солнца.

Во сколько будет солнечное затмение 21 июня в Самаре?

Начнется затмение в 9.27 по самарскому времени, своего максимума оно достигнет в 10.10. Закончится затмение в 10.56.

Что произойдет с солнцем 21 июня 2020 года?

В это время Солнце, Луна и Земля выстроятся в одну линию. Кольцеобразное затмение - это значит, что в момент прохождения напротив Солнца (для жителй Земли), Луна будет меньше Солнца по зрительным ощущениям и не может полностью его скрыть. Поэтому во время максимальной фазы луна оказывается как бы в центре светящегося огненного диска.

Как правильно смотреть солнечное затмение в Самаре в 2020 году?

Можно воспользоваться любым прибором для приближения картинки. Это может быть астрономический прибор, бинокль, объектив фотоаппарата с приближением. Самое главное, позаботиться о затемнении: не стоит смотреть на солнце без защиты.

Эксперты рекомендуют взять темное стеклышко бутылки, кусочек пленки, 3-4 темных очков или поляризационных очков из кинотеатра для 3D.

ИСТОЧНИК KP.RU