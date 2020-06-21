2020-06-21T00:11:42+03:00
Общество

Выходные в Самаре закончатся грозой, дождями и прохладой

Ночью синоптики обещают ливень, грозу и град - но местами по области
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре снова ждут грозуВ Самаре снова ждут грозуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Только жители Самарской области смогли привыкнуть к настоящему жаркому лету, как погода снова подбрасывает сюрпризы. Уже в последний выходной день, 21 июня, она испортится - пусть незначительно, но неприятно. Синоптики обещают, что местами по региону пойдет дождь, а еще не порадуют грозы.

Ветер при этом сменится на северный, он-то и принесет с собой похолодание. После субботних +30, температура воздуха будет не очень комфортной: всего-то +23+24 градуса. При этом ощущаться это будет еще холоднее - представьте себе пронизывающий ветер.

С другой стороны, садовники и дачники только радуются тому, что жара сдает позиции: на огороде дел много, а под палящим полуденным зноем заниматься ими невозможно.

Пока что синоптики выдали предупреждение только на ночь на 21 июня. Днем все видимо будет в пределах нормы.

Но МЧС все равно просит быть осторожными и не гулять во время грозы на открытой местности, не прятаться под деревьями, а лучше и вовсе посидеть дома, тем более режим самоизоляции позволяет.

В понедельник дожди закончатся, но останется прохладно - и хорошо, ведь всем предстоит идти на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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