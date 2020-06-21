2020-06-21T00:22:54+03:00
Общество

В Сызрани началась "мусорная война" из-за евростандартов

В Сызрани жители жалуются, что евроконтейнеры ломают вандалы
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Мусорки страдают от нехороших людей. Фото: Анатолий ЯшинМусорки страдают от нехороших людей. Фото: Анатолий Яшин
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В Сызрани не выживают евроконтейнеры для мусора, которые ставит городская администрация по всему городу. Их ломают, переворачивают и разбивают на части. Общественники от этого просто в шоке и у них возникает вопрос к властям: зачем же покупать пластиковые?

Возможно, железные контейнеры и были бы более вандалоустойчивы, но все дело в том, что их неудобно вывозить. Как объяснили специалисты в сфере ЖКХ КТВ Лучу, новые контейнеры упрощают работу мусоровозов. У них отличная крышка, отходы не разлетаются в разные стороны - за ними не нужно много убирать. В поломках виноваты вандалы, которые не ценят городское имущество. Тем более в Европе такие контейнеры применяют уже давно и все довольны.

Возможно, общественникам нужно и в самом деле не искать проблему во власти, а заняться перевоспитанием своих же соседей. Евроконтейнеры приводят в негодность и врезающиеся в них авто, и хулиганы. Но значит ли это, что теперь не нужно тратить на их покупку бюджетные средства? Невозможно же вмуровать железные баки в пол, только для того, чтобы те, у кого чешутся руки, не могли ничего испортить. Пока ситуация остается неразрешимой. Возможно, в Сызрани придется на каждую мусорную площадку ставить по камере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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