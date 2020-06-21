В Самаре заработают торговые центры

21 Июнь 2020 2020-06-21T00:45:34+03:00

Наконец-то можно будет ходить не только за продуктами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они откроются уже в понедельник, все магазины будут работать, просто ходить нужно будет в маске

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В понедельник 22 июня в Самаре откроются все торговые центры - абсолютно все магазины будут работать, а не только те, что имеют отдельный вход и зал меньеш 400 кв.м. Это значит, что заработают и небольшие киоски внутри коридоров ТЦ - можно будет прикупить рюкзак, чехол для сотового и много других безделушек.

Такое разрешение торговые центры получили благодаря постановлению Дмитрия Азарова. Правда, им все же придется следить за потоком покупателей, ведь по прежнему на 4 кв.м. должен приходиться один человек.

Более того, по нынешним правилам именно предприниматели отвечают за безопасность на вверенной им территории, соответственно, люди без масок - зло для продавцов и владельцев точек, ведь их реально могут оштрафовать. Поэтому всем покупателям придется соблюдать правила: носить маски, ходить далеко друг от друга.

А владельцам ТЦ придется позаботиться о чистоте территории, в частности, особенно хорошо дезинфицировать туалеты и поставить там санитайзер или аналог.

ИСТОЧНИК KP.RU