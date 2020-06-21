Взрыв газа в Красноглинском районе отправил в больницу двух человек
Утром в воскресенье, 21 июня, в многоквартирном доме в Крутых Ключах в Красноглинском районе произошёл хлопок газа. Пострадали квартиры и машины, которые стояли вокруг. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет, но двух женщин
- 55-и и 34-х - лет все равно увези в больницу – на осмотр. - Из дома эвакуировали 24 человека. Их разместили в школе-интернате №1 в поселке Южный, - говорится в сообщении.
Однако очевидцы сообщают, двух жильцов соседней с взорвавшейся квартиры увезли в медучреждение в тяжелом состоянии. Эта информация уточняется.
На месте работают 50 человек и 15 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС на шести машинах.
ИСТОЧНИК KP.RU