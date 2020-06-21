2020-06-21T08:07:39+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Красноглинском районе отправил в больницу двух человек

В доме по ул. Крутые Ключи выбило стекла волной, все машины усыпаны осколками
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Взрыв газа в Самаре попал на фотоВзрыв газа в Самаре попал на фото
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 21 июня, в многоквартирном доме в Крутых Ключах в Красноглинском районе произошёл хлопок газа. Пострадали квартиры и машины, которые стояли вокруг. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет, но двух женщин

- 55-и и 34-х - лет все равно увези в больницу – на осмотр. - Из дома эвакуировали 24 человека. Их разместили в школе-интернате №1 в поселке Южный, - говорится в сообщении.

Однако очевидцы сообщают, двух жильцов соседней с взорвавшейся квартиры увезли в медучреждение в тяжелом состоянии. Эта информация уточняется.

На месте работают 50 человек и 15 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС на шести машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области в пожаре погибли два человека
Взрыв газа в Красноглинском районе отправил в больницу двух человек
В Самаре заработают торговые центры
Выходные в Самаре закончатся грозой, дождями и прохладой
Когда в Самаре не будут продавать алкоголь
В Сызрани началась "мусорная война" из-за евростандартов
Коронавирус в Самаре, последние новости на 21 июня 2020 года: к Параду Победы болеть стали меньше
Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня 2020 года в Самаре: во сколько смотреть, когда начало
На Самарскую область надвигается грозовой фронт с градом
В Самаре гроза бушевала 9,5 часов
На самарские пляжи привозят песок. Показываем, как это происходит
В Самаре двух детей спасли от коронавируса
Жена самарского олигарха в хиджабе шокировала подписчиков
В Тольятти водитель Пежо чуть не отправил на тот свет мотоциклиста
Генеральная репетиция Парада Победы - 2020 в Самаре прошла успешно
В Тольятти пьяница за рулем может отправиться за решетку
В Самарской области директор украла 11 тыс рублей у своей компании
В Самарской области из-за жары объявили желтый уровень опасности
Николай Ренц: "Сотням медиков пришлось учиться правильно надевать защиту"
В Уфе нашли тело ребенка, который загадочно пропал с отцом и братом
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 20 июня еще 67 человек в Самарской области
Под Тольятти на Волге нашли плывущее нефтяное пятно
В Самарской области еще 67 человек заболели коронавирусом
На АВТОВАЗе продолжают заболевать коронавирусом
Бывший капитан "Крыльев Советов" назвал команду карикатурой
В Самаре введут запрет на продажу алкоголя