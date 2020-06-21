В Самарской области мужчина с ножом напал на свою жену
Страшная драма разразилась в одном из домов на улице Сабирзянова в Отрадном. В вечернее время сотрудники Росгвардии получили сообщение, что там произошел семейный конфликт.
– 22-летняя девушка рассказала патрульным, что на нее напал собственный муж. 24-летний парень избил ее, а затем порезал руки и ноги. Сам мужчина находился в квартире, рядом с ним лежал и нож, – сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.
Подозреваемый был задержан. При этом он пытался оказать сопротивление сотрудникам. Но стражи порядка смогли доставить его в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU