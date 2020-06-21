В Самаре иномарка на переходном переходе сбила 84-летнюю пенсионерку

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:37:40+03:00

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Вчера, 20 июня, в Самаре произошло ДТП. На улице Венцека «Киа», за рулем которой находился 46-летний мужчина, совершила наезд на пенсионерку. 84-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

– Иномарка поворачивала на Самарскую и не уступила дорогу. Старушка пострадала. С травмами головы она была доставлена в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU