В Самаре иномарка на переходном переходе сбила 84-летнюю пенсионерку
Вчера, 20 июня, в Самаре произошло ДТП. На улице Венцека «Киа», за рулем которой находился 46-летний мужчина, совершила наезд на пенсионерку. 84-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
– Иномарка поворачивала на Самарскую и не уступила дорогу. Старушка пострадала. С травмами головы она была доставлена в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU