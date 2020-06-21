В Самарской области 22-летний парень угнал «десятку» друга, потому что захотел покататься

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:56:52+03:00

Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление

Изменить размер текста: A A

В поселке городского типа Суходол произошел угон автомобиля ВАЗ-2110. Спустя некоторое время транспорттное средство было обнаружено брошенным. Эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев с внутренней стороны водительской двери.

– В ходе оператвный мероприятий было установлено, что причастным к преступлению может быть 22-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление. Экспертиза подтвердила, что отпечатки принадлежат именно ему, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек признался в содеянном, а также пояснил, что находился в гостях у хозяина авто, а после того, как тот уснул, решил прокатиться на машине. Транспортное средство он бросил, когда оно сломалось. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU