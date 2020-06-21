Больницы Самарской области получили 12 реанимобилей

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:26:08+03:00

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Сегодня, 21 июня, празднуется День медицинского работника. Несколько дней назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, находясь рядом со стадионом «Самара Арена» поздравил врачей с праздником, а также передал ключи от 12 новых реанимационных автомобилей.

– В День медицинского работника давайте поделаем героям в белых халатах крепкого здоровья, сил и еще раз скажем им спасибо! – написал глава региона на своей странице в инстаграме.

Реанимобили отправятся в Самару и Тольятти, однако отмечается, что в ближайшее время такие машины регион направит в Сызрань и сельские местности. Кроме того Дмитрий Азаров вручил медикам награды и памятные знаки «За служение людям» сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU