Больницы Самарской области получили 12 реанимобилей
Сегодня, 21 июня, празднуется День медицинского работника. Несколько дней назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, находясь рядом со стадионом «Самара Арена» поздравил врачей с праздником, а также передал ключи от 12 новых реанимационных автомобилей.
– В День медицинского работника давайте поделаем героям в белых халатах крепкого здоровья, сил и еще раз скажем им спасибо! – написал глава региона на своей странице в инстаграме.
Реанимобили отправятся в Самару и Тольятти, однако отмечается, что в ближайшее время такие машины регион направит в Сызрань и сельские местности. Кроме того Дмитрий Азаров вручил медикам награды и памятные знаки «За служение людям» сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU