Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели

22 Июнь 2020 2020-06-21T22:02:03+03:00

Особенно прохладно будет в ночное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области в начале недели. Так, в ближайшие дни в ночное время суток ожидается значительно похолодание, дневная температура также не будет дотягивать до статуса жаркой.

– Ночью столбик термометра будет опускать до 7 градусов. В дневное время – не поднимется выше 24. Это связано с тем, что из северных широт на Среднюю Волгу опускается холодный атмосферный фронт. Сохранится прохладная погода, а осадки маловероятны, – сообщают синоптики.

Отмечается также, что средняя температура воздуха в третьей декаде июня ожидается ниже нормы на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU