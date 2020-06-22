Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области в начале недели. Так, в ближайшие дни в ночное время суток ожидается значительно похолодание, дневная температура также не будет дотягивать до статуса жаркой.
– Ночью столбик термометра будет опускать до 7 градусов. В дневное время – не поднимется выше 24. Это связано с тем, что из северных широт на Среднюю Волгу опускается холодный атмосферный фронт. Сохранится прохладная погода, а осадки маловероятны, – сообщают синоптики.
Отмечается также, что средняя температура воздуха в третьей декаде июня ожидается ниже нормы на 3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU