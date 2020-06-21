В Самарской области полицейские гонялись за пьяным 20-летним водителем

21 Июнь 2020 2020-06-21T22:30:44+03:00

Ранее молодой человек уже успел получить лишение прав за нетрезвую езду [видео]

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Сотрудники ГИБДД в поселке Черновский Самарской области попытались остановить «десятку» за нарушение ПДД. Однако водитель проигнорировал требование сотрудников и попытался скрыться.

– После погони водителя удалось все-таки задержать. Им оказался 20-летний житель Самары, от него исходил резкий запах алкоголя. Тест показал наличие 0,705 миллиграмм спиртного на литр выдывахамого воздуха. Выяснилось, что в минувшем году парень уже был лишен водительских прав, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Тогда молодой человек попался на том же самом – пьяной езде. Теперь ему грозит уголовная ответственность. За свой проступок он может получить два года тюрьмы.

Погоня за пьяным водителем в Самарской области 21.06.20.

ИСТОЧНИК KP.RU