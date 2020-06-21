В Самарской области полицейские гонялись за пьяным 20-летним водителем
Сотрудники ГИБДД в поселке Черновский Самарской области попытались остановить «десятку» за нарушение ПДД. Однако водитель проигнорировал требование сотрудников и попытался скрыться.
– После погони водителя удалось все-таки задержать. Им оказался 20-летний житель Самары, от него исходил резкий запах алкоголя. Тест показал наличие 0,705 миллиграмм спиртного на литр выдывахамого воздуха. Выяснилось, что в минувшем году парень уже был лишен водительских прав, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Тогда молодой человек попался на том же самом – пьяной езде. Теперь ему грозит уголовная ответственность. За свой проступок он может получить два года тюрьмы.
Погоня за пьяным водителем в Самарской области 21.06.20.
ИСТОЧНИК KP.RU