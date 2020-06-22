В Тольятти много часов тушили лесной пожар
В Тольятти вечером в воскресенье, 21 июня, тушили лесной пожар. Загорелся лес в районе «Радуги» - на место сразу выдвинулись спасатели Центра гражданской защиты, пожарные службы, представители лесничества.
Тушили лес почти весь день. Около десяти вечера Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты, сообщил, что пожар локализован.
- Остаются пеньки, сил и средств хватает, но пока все равно тяжело. Разгорелось хорошо - горят именно пеньки, которые хорошо воспламеняются с помощью сухой травы, - рассказал он.
В МЧС уточнили, что в тушении пожара задействовали 112 человек, пожар охватил 3,2 гектара. Полностью его ликвидировали уже к полуночи.
Напомним, что в тольяттинских лесах действует полный запрет на посещение до конца лета. Тем не менее люди все равно пробираются туда. В прошлом году тоже было несколько крупных пожаров, и иногда они возникают из-за поджога.
Пока что непонятно, что стало причиной пожара в этом году. Возможно, оставленные в лесу стекла послужили увеличительной лупой, и вспыхнула сухая трава, а может быть, кто-то из посетителей оставил в лесу окурок или незатушенный костер.
- Только колючая проволока по периметру может спасти лес от тольяттинцев, - сокрушаются жители города.
В Тольятти горит лес.
ИСТОЧНИК KP.RU