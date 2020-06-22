2020-06-22T09:54:18+03:00
Общество

Эксперты узнали, на что самарцы жалуются в соцсетях

Наш регион стал девятым по уровню пессимизма в сообщениях
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Эксперты рассказали, что пишут самарцы в соцсетяхЭксперты рассказали, что пишут самарцы в соцсетяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область вошла в топ-10 регионов с самыми пессимистичными постами в соцсетях. Исследователи Центра политической конъюктуры выяснили, сколько раз жители области писали грустные и полные пессимизма посты в ВК, ФБ или одноклассниках и проанализировали их содержание.

Выяснилось, что больше всего самарцев печалят рост цен и потеря работы. На последнюю тему высказались 2486 раз. Снижение зарплаты обсуждали гораздо реже, еще меньше жаловались на кредиты.

Пессимистичнее самарцев настроены в Татарстане, Красноярском крае, Свердловской области и Краснодарском крае.

Еще интересное наблюдение: чаще всего рост цен обсуждают ВКонтакте, а вот потерю работы - и в ФБ и в ВК одинаково. Про снижение же зарплаты чаще пишут в Фейсбуке.

Эксперты отмечают, что по их оценкам экономическая повестка в обсуждениях уже совсем скоро практически вытеснит эпидемиологическую. Обычные люди гораздо меьше боятся заразится, чем потерять работу и остаться без денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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