В Самарской области мужчина незаконно наловил рыбы почти на 200 тысяч рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:12:12+03:00

Ущерб составил более 186 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Полицейские Самарской области Задержали 51-летнего подозреваемого в незаконном вылове рыбы из Волги. Задержанный находился на берегу Саратовского водохранилища, в местах нереста. Он, используя моторную лодку и три рыболовные сети, поймал 14 судаков, 4 окуня, 91 чехонь.

– Ущерб составил более 186 тысяч рублей. Рыба, сети и лодка были изъяты. Мужчина признал свою вину. Выяснилось, что он нигде не работает и раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание – тюремное заключение до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU