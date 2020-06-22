В Самаре мужчина незаконно установил гараж на городской земле

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:24:48+03:00

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В Советском районе Самары было обнаружено незаконное строение. Местный житель занял земельный участок, принадлежащий городу. На нем он разместил металлический гараж. Никаких документов оформлено при этом не было.

– Суд принял решение обязать мужчину демонтировать строение. Судебные приставы уведомили мужчину о необходимости освободить землю. Но решение высшей инстанции гражданин не спешил исполнять. Ему было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, – сообщили в УФССП по Самарской области.

Более того, представители исполнительной власти привлекли к демонтажу стороннюю организацию, а ее услуги также пришлось оплатить владельцу гаража. В итоге земельный участок был освобожден, а решение суда исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU