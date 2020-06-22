В Самарской области пьяный велосипедист протаранил иномарку

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:05:45+03:00

В результате нетрезвый мужчина был доставлен в больницу

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Вчера, 21 июня, в Самарской области произошло ДТП. В Нефтегорском районе 35-летний мужчина на велосипеде поворачивал налево и врезался в автомобиль «Киа», за рулем которого был 49-летний местный житель.

– Выяснилось, что мужчина на двухколесном транспорте находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пострадал в происшествии, поэтому был госпитализирован приехавшей скорой помощью, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. После этого будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU