В Тольятти открыли самый обсуждаемый памятник Церетели

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:11:31+03:00

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В Тольятти в День памяти и скорби в 4 часа утра - именно в это время 79 лет назад объявили о начале войны - открыли новый памятник «Ожидание солдата». Создание такого памятника - одно из главных событий в регионе к 75-летию Победы. Автором памятника стал Зураб Церетели, хотя свои эскизы предлагали местные авторы. Итоги голосования стали темой для ожесточенных споров.

- Мы реализовали этот проект в память о матерях, женах, сестрах и дочерях. Во имя священного подвига женщин в годы Великой Отечественной войны, которые самоотверженно трудились в тылу и ждали своих защитников с фронта, - поделился своими эмоциями глава города Тольятти Сергей Анташев.

С предложением создать монумент, возвеличивающий моральный подвиг солдаток, обратился председатель совета ветеранов Тольяттинского высшего военно-строительного командного училища Александр Радченко на одном из заседаний оргкомитета по подготовке празднования юбилея Победы в Самаре. Губернатор сразу одобрил эту идею. Свои эскизы подали на конкурс множество авторов, комиссия рекомендовала проект Зураба Церетели. Приветственное слово от него прочитали и на мероприятии открытия: он поблагодарил тольяттинцев за возможность еще раз выразить в скульптуре отношение к Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU