2020-06-22T12:11:41+03:00
Общество

Житель Тольятти прописал в своей квартире 40 мигрантов

Жилье для проживания предоставлять он не собирался
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За свои услуги мужчина взял деньгиЗа свои услуги мужчина взял деньгиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Тольятти продолжают работу по выявлению нарушителей, которые незаконно ставят на учет иностранных граждан. На этот раз в поле зрения оперативников попал 42-летний мужчина, который прописал в своей квартире на улице Мира 40 человек.

– Конечно, предоставлять жилое помещение гражданин не собирался. При этом он знал об ответственности за свои действия. Однако денежное вознаграждение подтолкнуло мужчину на совершение преступления, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный полностью признал свою вину. Максимальное наказание, которое грозит ему по данной статье, подразумевает тюремное заключение до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24