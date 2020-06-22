Житель Тольятти прописал в своей квартире 40 мигрантов

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:11:41+03:00

За свои услуги мужчина взял деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жилье для проживания предоставлять он не собирался

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Сотрудники полиции Тольятти продолжают работу по выявлению нарушителей, которые незаконно ставят на учет иностранных граждан. На этот раз в поле зрения оперативников попал 42-летний мужчина, который прописал в своей квартире на улице Мира 40 человек.

– Конечно, предоставлять жилое помещение гражданин не собирался. При этом он знал об ответственности за свои действия. Однако денежное вознаграждение подтолкнуло мужчину на совершение преступления, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный полностью признал свою вину. Максимальное наказание, которое грозит ему по данной статье, подразумевает тюремное заключение до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU