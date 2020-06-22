2020-06-22T13:49:13+03:00
Общество

В Самаре заработала пристань на Поляне Фрунзе

Об этом сообщила компания-перевозчик
Владислав КИРСАНОВ
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Из Самары будут ходить два рейса ФОТО: РечФлот-63Из Самары будут ходить два рейса ФОТО: РечФлот-63
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Сегодня, 22 июня, начала свою работу пристань «Пляж Поляны Фрунзе». С понедельника оттуда можно также отправиться в Подгоры и к Гавриловой поляне.

– Рейсы из Самары будут ходить ежедневно. Отправляться они будут в 7:45 и 17:15. В обратном направлении прибытия намечены на 11:50 и 21:20. Запланированы четыре пятиминутные остановки, – сообщает компания-перевозчик.

Ранее уже начали работать линии Самара - Проран - Рождествено, а также Самара - Ширяево и Самара - Шелехметь. Остальные речные направления на данный момент остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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