В Самарской области мужчина на своем участке вырастил 50 кустов конопли
В Волжском районе Самарской области полицейские отработали поступившую информацию, согласно которой местный житель незаконно выращивает на своем участке наркотические растения.
– В ходе проверки информация подтвердилась. Стало известно, что 36-летний мужчина культивирует 50 кустов конопли. Растения были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что в них имеются наркотические вещества, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Максимальное наказание, которое грозит задержанному – восемь лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU