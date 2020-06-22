В Самарской области мужчина на своем участке вырастил 50 кустов конопли

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:49:51+03:00

Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Самарской области полицейские отработали поступившую информацию, согласно которой местный житель незаконно выращивает на своем участке наркотические растения.

– В ходе проверки информация подтвердилась. Стало известно, что 36-летний мужчина культивирует 50 кустов конопли. Растения были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что в них имеются наркотические вещества, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Максимальное наказание, которое грозит задержанному – восемь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU