2020-06-22T16:09:25+03:00
Общество

В Самарской области проводят мероприятия ко Дню памяти и скорби

Сегодня отмечается памятная дата – 79 лет с начала Великой Отечественной войны
Егор ТКАЧЕНКО
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В стране прошла Общероссийская минута молчания ФОТО: Правительство Самарской областиВ стране прошла Общероссийская минута молчания ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 22 июня, в России и странах постсоветского пространства отмечается скорбная дата. Ровно 79 лет назад, в 1941 году в 4:30 утра Германия напала на Советский Союз. Эта война унесла жизни почти 27 миллионов наших соотечественников.

– Самарская область внесла большой вклад в Великую Победу. Более 500 тысяч жителей Куйбышева воевали на фронтах. Каждый второй погиб. Сотни тысяч земляков ковали победу в тылу. Куйбышев в эти годы стал запасной столицей страны. Здесь производили военную технику и боеприпасы, – сообщает правительство региона.

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении Общероссийской минуты молчания. Она прошла одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени. Именно в эти минуты 79 лет назад к советским гражданам обратились в эфире с информацией о нападении Германии на Советский Союз.

Участие в Общероссийской минуте молчания принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также он вместе с коллегами возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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