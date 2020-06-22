В Самарской области АЗС торговала некачественным бензином

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:55:06+03:00

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Нефтегорская прокуратура провела проверку дизельного топлива на АЗС, расположенной в 5 километрах от Нефтегорска. Она принадлежит индивидуальному предпринимателю.

– Проведенные испытания показали, что бензин не соответствует установленным требованиям. В частности, в нем было превышено содержание серы. В топливе марки АИ-95 превышение составило 15,5 мг/кг при норме не более 10, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд привлек бизнесмена к ответственности. Высшая инстанция постановила наказать его и вынесла предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU