2020-06-22T20:22:14+03:00
Происшествия

В Самаре женщина создала подпольное казино и попала в суд

По версии следствия, азартные игры незаконно проводили на проспекте Кирова (видео)
Михаил ГОРЮНОВ
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Игровое оборудование изъято ФОТО: СУ СК Самарской областиИгровое оборудование изъято ФОТО: СУ СК Самарской области
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Самарские следователи закончили разбираться с уголовным делом местной любительницы азартных игр. Женщину обвинили в создании подпольного "онлайн-казино".

- В 2019 году в помещении на проспекте Кирова, 66 она незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - делятся своей версией в пресс-службе СУ СК России по региону.

Правоохранители собрали на нарушительницу закона достаточно изобличающих ее доказательств. По делу уже утверждено обвинительное заключение. Совсем скоро ситуацию начнут рассматривать в Промышленном районном суде областной столицы.

В Самаре женщина организовала подпольное казино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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