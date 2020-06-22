В Самаре женщина создала подпольное казино и попала в суд
Самарские следователи закончили разбираться с уголовным делом местной любительницы азартных игр. Женщину обвинили в создании подпольного "онлайн-казино".
- В 2019 году в помещении на проспекте Кирова, 66 она незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - делятся своей версией в пресс-службе СУ СК России по региону.
Правоохранители собрали на нарушительницу закона достаточно изобличающих ее доказательств. По делу уже утверждено обвинительное заключение. Совсем скоро ситуацию начнут рассматривать в Промышленном районном суде областной столицы.
В Самаре женщина организовала подпольное казино.
ИСТОЧНИК KP.RU