В Самаре женщина создала подпольное казино и попала в суд

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:22:14+03:00

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Самарские следователи закончили разбираться с уголовным делом местной любительницы азартных игр. Женщину обвинили в создании подпольного "онлайн-казино".

- В 2019 году в помещении на проспекте Кирова, 66 она незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - делятся своей версией в пресс-службе СУ СК России по региону.

Правоохранители собрали на нарушительницу закона достаточно изобличающих ее доказательств. По делу уже утверждено обвинительное заключение. Совсем скоро ситуацию начнут рассматривать в Промышленном районном суде областной столицы.

В Самаре женщина организовала подпольное казино.

ИСТОЧНИК KP.RU