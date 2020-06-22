2020-06-22T20:44:57+03:00
Общество

В Самаре для водителей придумали новые штрафы

Поправки планируют внести в региональный закон об административных правонарушениях
Михаил ГОРЮНОВ
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Водителям нужно будет быть еще внимательнееВодителям нужно будет быть еще внимательнееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В областной столице готовят новые штрафы для автолюбителей. Водителей предложили наказывать за парковку вдоль дорог и во дворах, когда получается так, что они мешают мусоровозам добраться до контейнеров или создают препятствия на пути коммунальщиков.

Согласно проекту, штраф для обычных людей составит от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч. Для юридических - от 30 до 50 тысяч. Если нарушитель попадется еще раз то, сумма увеличится. Граждане будут платить до от 3,5 до 4 тысяч, должностные лица - от 45 до 50 тысяч, юрлица - от 400 до 800 тысяч рублей.

Соответствующие санкции планируется внести в закон об административных правонарушениях. Законопроект рассмотрели и поддержали члены комитета Самарской губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи. В случае, если поправки и дальше пройдут согласование, их отдадут на подпись губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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