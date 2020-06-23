Врач рассказал, что происходит с коронавирусом в Самарской области

23 Июнь 2020 2020-06-22T23:57:46+03:00

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В Самарской области выправляется ситуация с коронавирусом. В то время, как в ряде регионов заболеваемость растет, у нас цифры становятся все более радостными. Кроме очевидных - числа заболевших, есть и другие показатели. О них рассказал 22 июня глава информационного центра Самарской области Николай Ренц.

Так, главврач больницы №5 отметил, что в последние выходные снизилось число госпитализаций. В пятницу - на 12,5%, в субботу - на 33%, в воскресенье на 35% - все это по отношению к такому же дню недельной давности. Все больше больных переносят болезнь в легкой форме - бессимптомно болеют 38,6%. А число пациентов в реанимациях снизилось на 11%.

Еще один хороший показатель - 64,8% коек, перепрофилированных под COVID, сегодня свободны. Всего таких коек в регионе 3988, а активных больных - 2116, причем многие лечатся дома.

Врачи надеются, что ситуация станет еще лучше. В Тольятти готовы открыть ПЦР лабораторию, чтобы проводить больше тестов на коронавирус. Больным также будут делать тест на антитела, чтобы вернее ставить диагноз. Но эксперты надеются, что инфекция оставит самарцев в покое. Тем более через 2 дня пройдет Парад Победы, а 1 июля всех ждет голосование за поправки в Конституцию.

- Продолжайте беречь себя, помните о правилах. Это нужно вашим близким. Особенно старшему поколению. Да, у нас снижается число больных, но и возраст их растет, а это очень опасно. Давайте вместе позаботимся о них, - попросил Николай Ренц.

Посмотреть, где больше всего болеют коронавирусом, можно на интерактивной карте.

Николай Ренц рассказал, могут ли снять ограничения в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU