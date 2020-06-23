В Самарскую область на неделю пришли холода

23 Июнь 2020 2020-06-23T00:09:53+03:00

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В Самарской области практически до конца неделя установилась прохладная погода. После 30-градусной летней жары, которой радовала природа горожан на прошлой неделе, сейчас жители областной столицы загрустили. Северный ветер превратил Самару в столицу Финляндии, пронизывающий и холодный он принес с собой и общее похолодание.

Уже в понедельник в Самаре похолодало. А во вторник 23 июня температура днем опустится до +19 +24 градусов. И это после ночных заморозков до +4 - лучше закрывать окна на ночь.

В среду будет еще холоднее +18 +23, а в четверг +15 +20, совсем по-весеннему. При этом до конца недели сохранится северный ветер, а это значит, что ощущаться эта температура будет еще ниже.

Дождей будет немного. Во вторник синоптики обещают сухую погоду, в среду - грозу и умеренный дождь, а в четверг снова небольшой дождь, но уже без грома и молний.

Во всех погодных перипетиях виноваты потоки холодного воздуха, движущиеся с севера. После их прохождения в регионе вновь потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU