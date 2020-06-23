Губернатор озвучит новые правила самоизоляции в Самарской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:02:29+03:00

Это произойдет 23 июня, ведь прежнее постановление действует именно до этой даты

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Губернатор Дмитрий Азаров сегодня, 23 июня, должен решить, каким будет после этой даты режим самоизоляции в Самарской области и будет ли снят режим повышенной готовности. Напомним, что сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений. Работают торговые центры, разрешены тренировки, но закрыты рестораны, фитнес-центры, пляжи, развлекательные заведения и кинотеатры.

Последний раз постановление о продлении режима самоизоляции губернатор подписал 16 июня. Сам режим повышенной готовности продлен до 23 июня, рестораны закрыты до 25 июня. С 3 июля разрешили бронировать места на турбазы и ездить на речные прогулки.

В этот раз глава региона может снять больше ограничений. В последние дни заболеваемость коронавирусом снижается, в регионе свободно больше 60% коек. Все основания для отмены новых ограничений есть. Особенно самарцы ждут открытия ресторанов и спортклубов. Но о том, что же именно будет с жизнью в регионе с 23 июня мы узнаем к концу рабочего дня. «КП-Самара» будет следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU