В Самаре рассказали, что происходит на пляжах прямо сейчас

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:00:52+03:00

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В Самарской области к отдыху на воде готовят пляжи во всех городах. В этом году из-за высокого уровня воды в Волге и из-за ограничительных мер подготовка пляжей к сезону стартовала позже, чем обычно. Поэтому к приемке МЧС заявили места пляжного отдыха еще не все муниципалитеты. При этом жители уже отдыхают у воды, хотя это может быть небезопасно, и виноват не только коронавирус.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам городов, несмотря на действующий режим, все же обеспечить подготовку пляжей и безопасность на них жителей. В тех местах, где купаться нельзя, нужно поставить запрещающие аншлаги.

- Вместе с муниципалитетами отработайте, чтобы были установлены необходимые знаки, запрещающие купаться, чтобы обеспечивалось в случае необходимости патрулирование, оповещение людей, что здесь – не места отдыха, - поручил Дмитрий Азаров главе МЧС.

Напомним, что только на прошлой неделе начали завозить песок на самарские пляжи, это стало возможным, когда вода в Волге сошла до приемлемого уровня. Тем не менее из-за жары пляжи уже переполнены, и люди купаются пока даже без присмотра спасателей.

Эксперты по туризму рассказали о том, где и как самарцам отдохнуть этим летом и сколько это будет стоить 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU