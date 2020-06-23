2020-06-23T09:42:15+03:00
Общество

Самарский Остап Бендер развел знакомых на 4,5 млн рублей

Теперь ему грозит заключение в местах не столь отдаленных
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Следователи разобрались в том, что натворил преступникСледователи разобрались в том, что натворил преступник
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В Самаре за решетку может попасть последователь Остапа Бендера, который изобрел свои способы честного отъема денег у населения. Мужчина опустошил карманы и кошельки знакомых на 4,5 млн рублей так, что они сначала и не подозревали об обмане. В деле разобрались следователи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что сначала 30-летний молодой человек предложил заместителю директора одной из самарских компаний помочь ей с получением красивого номера - 001. Он взял 140 тыс. рублей, а потом решил заняться еще продажей гидроцикла дамы. За это он также взял с нее 320 тыс. рублей, обещал передать выручку брату, но исчез.

Затем у таксиста он занял 3 млн рублей, обещая отдавать с процентами. Но этого он тоже не сделал. В итоге на руках у мошенника оказались 4,5 млн рублей, и он распорядился ими как хотел.

Следователи разобрались во всех хитросплетениях поступков преступника и теперь уголовное дело направили в Кировский районный суд, здесь его рассмотрят по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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