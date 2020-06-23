В Самаре запланировали объединение двух школ

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:07:11+03:00

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Власти Самары сообщили о планах на объединение двух школ – № 8, которая располагается на Заводском шоссе, и 138-й на проспекте Кирова. Территориально они находятся близко друг к другу.

– Школьников и учителей этот процесс никак не коснется. Программы не изменятся, уроки будут проходить в тех же помещениях. Реорганизация затронет дублирующие административные должности: директор 138-й школы будет уволен, – сообщает администрация Самары.

Также покинут свои должности два заместителя и главный бухгалтер. Им будут предложены другие должности. По мнению властей, это позволит сохранить средства за счет оптимизации расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU