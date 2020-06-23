В Самарской области побит рекорд холодной температуры 65-летней давности

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:48:22+03:00

Эта неделя в регионе будет холодной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области в ночь с 22 на 23 июня был побит многолетний рекорд минимума температуры воздуха. Метеостанция Авангард зафиксировала температуру воздуха 0,9 градуса.

– Предыдущее минимальное значение температуры было зафиксировано 65 лет назад – в 1955 году. Тогда там было зафиксировано 3,2 градуса тепла. Отклонение составило 2,3 градуса, – сообщает Приволжское УГМС.

Эта неделя обещает быть холодной для жителей Самарской области. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов, а вероятность осадков уменьшится. При этом местами возможны дождь и гроза. Средняя температура в конце июня ниже нормы на 3 градуса.

Эксперты по туризму рассказали о том, где и как самарцам отдохнуть этим летом и сколько это будет стоить 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU