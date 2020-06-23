В Самаре на Городском кладбище установили беседку для набора воды

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:44:46+03:00

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Специалисты «РКС-Самара» начали реализацию проекта по благоустройству мест пользования водой на кладбищах. Это должно помочь людям, которые ухаживают за могилами.

– Это сделает подход к воде и ее набор максимально комфортным. Первым стал источник рядом с мемориалом павшим воинам на Городском кладбище. Там установлена удобная беседка, – сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Представители компании отмечают, что там можно не только набрать воды и вымыть руки, но и укрыться от дождя и просто посидеть и отдохнуть. Кроме того, там установлено приспособление для очистки обуви от земли. Коммунальщики также добавляют, что работы по обустройству мест пользования водой на кладбищах будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU