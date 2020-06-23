2020-06-23T11:43:04+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самарской области откроют рестораны

Роспотребнадзор дал соответствующие рекомендации
Владислав КИРСАНОВ
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Решение будет принимать губернатор Самарской областиРешение будет принимать губернатор Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 23 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с рестораторами в режиме видеоконференции. Представители бизнеса сообщили главе региона, что готовы начать работу в ближайшее время: они закупили все необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты.

– В целом мы выходим из сложной ситуации и осторожно, с заботой об общественном здоровье, здоровье каждого жителя региона, снимаем ограничения, и все новые и новые сферы начинают свою работу, – заявил Дмитрий Азаров.

Однако региональный Роспотребнадзор рекомендовал рассмотреть открытие ресторанов в первых числах июля. Для этого общепитам необходимо иметь выносную веранду, наличие свободных помещений для приготовления еды, а также условия регулярного проветривания. Губернатор отметил, что необходимо выработать правила обслуживания клиентов сначала на верандах, затем внутри здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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