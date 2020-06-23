2020-06-23T11:43:27+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейский продавал ритуальщикам информацию о мертвых людях

Теперь дело уже бывшего сотрудника МВД рассмотрят в суде
Михаил ГОРЮНОВ
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На подозреваемого завели два уголовных делаНа подозреваемого завели два уголовных делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Отрадном в ближайшее время будут рассматривать уголовное дело бывшего полицейского, который попался на коррупции. Как считают следователи, он за деньги передавал в ритуальное агентство информацию об умерших людях.

- По версии следствия, в период с мая по декабрь 2019 года оперативный дежурный ОМВД России по Отрадному сообщал ритуальщикам сведения о смертях местных жителей. За это он получил 25500 рублей, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Кроме того, в июле 2019 года обвиняемый получил от сотрудника похоронной службы 10 тысяч рублей за то, чтобы склонить начальника смены ДЧ ОМВД к передаче подобных новостей об умерших.

В итоге на нарушителя возбудили два уголовных дела - по фактам получения взятки и мелкого взяточничества. Сейчас расследования их завершены. Все материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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