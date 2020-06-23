Медики автограда получили подарки от «Тольяттикаучука»

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители предприятия «Тольяттикаучук» поздравили медицинских работников с профессиональным праздником. Более 250 подарочных наборов было передано сотрудникам городской клинической больницы № 4. Отметим, учреждение является госпиталем для больных коронавирусом.

– Это тяжелое время непременно пройдет, ведь все вместе мы обязательно победим пандемию. Но подвиг медиков останется. Они действительно герои нашего времени! От лица всего предприятия передаем благодарность медикам за их труд и поздравляем с профессиональным праздником, – отметила директор по управлению персоналом предприятия Наталия Лазарева.

Это уже не первый раз, когда «Тольяттикаучук» оказывает адресную помощь медикам. Ранее кардиологическое отделение больницы Баныкина получило современные электрокардиографы экспертного класса. Кроме того, городская поликлиника № 4 получила около сотни заколок-держателей для медицинских масок и более 30 переходников для защитных масок-респираторов. Они были изготовлены в цехе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU