«Не уши, а крылья»: в Самаре ищут хозяев необычному щенку

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:53:06+03:00

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Необычную собачку хотят пристроить в добрые руки зоозащитники в Самарской области. У небольшой собачки по имени Фишка – огромные уши, напоминающие слоненка Дамбо из диснеевского мультика, эльфа или летучую мышку.

- Фишке пять месяцев, она была бездомной, потом ее маленьким щенком пристроили в добрые руки, но хозяева не сумели справиться с собачкой и приучить ее ходить на пеленку. На улицу с Фишкой не выходили вообще, - рассказала кинельская зоозащитница Лаурика Нагель. – В результате Фишку вернули мне на передержку, и сейчас мы ищем ей новых хозяев – надежных и терпеливых.

Волонтеры рассказывают, что Фишка по характеру невероятно активная, любознательная и жизнерадостная. Собака похожа на левретку, вырастет небольшой по размеру. Зоозащитники обещают помочь со стерилизацией по возрасту.

Если вы хотите помочь Фишке, звоните по телефону 8 937 060 06 05.

ИСТОЧНИК KP.RU