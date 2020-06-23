Роспотребнадзор поможет ресторанам в Самаре открыться

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:49:59+03:00

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В Самарской области Роспотребнадзор готов помочь рестораторам открыться. Чтобы безопасно встретить гостей после начала работы, нужно серьезно постараться. Рестораны и кафе откроют только в том случае, если ведомство и власти будут уверены в способности рестораторов обеспечить безопасность на 100% - в том числе и для сотрудников.

- Решение о снятии либо продлении ограничений будет принято на региональном штабе, - рассказали в региональном правительстве.

Сами представители ресторанного бизнеса поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова, который пригласил их на встречу. Они заверили, что понимают свою ответственность и готовы к работе в новых условиях. Они понимают, какие санитарные требования нужно соблюдать, и уже закупили средства защиты, санитайзеры, обеззараживающие устройства для воздуха.

Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала, что сейчас есть все условия для того, чтобы область находилась на первом этапе снятия ограничений. Это и более 50% свободных коек, и низкий уровень заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU